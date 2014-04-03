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' كلنا ندعم بيبي .. ونتمنى مشاركة رونالدو '

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' كلنا ندعم بيبي .. ونتمنى مشاركة رونالدو ' ' كلنا ندعم بيبي .. ونتمنى مشاركة رونالدو '

مدريد، (إفي): أعرب الإسباني تشابي الونسو لاعب وسط ريال مدريد المخضرم عن ثقته في لحاق زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمباراة ريال سوسييداد على ملعب أنويتا يوم السبت في قمة الجولة 32 من الليجا، كما قدم دعمه لزميله البرتغالي الآخر بيبي الذي يتهم دائما بالسلوك العدائي.

وأوضح تشابي خلال مشاركته في حدث دعائي لإحدى شركات الموضة "رونالدو يقدم أداءا رائعا، خرج قبل نهاية مباراة دورتموند كإجراء وقائي، يتبقي يومان على المباراة، نتمنى أن يتعافى ويكون متواجدا معنا في أنويتا".

وعن تصريحات بيبي التي قال خلالها أنه كان سيطرد من إسبانيا لو فعل نفس ما فعله سرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة بعد واقعة دهس رأسه، علّق الونسو "بيبي أفصح عن مشاعره، نحن معه بنسبة 100%، هو لاعب لا غنى عنه بالفريق، وأظهر ذلك أمس امام بروسيا".

وفيما يتعلق بشائعات انضمام الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط إشبيلية، قال الونسو "بدأت الشائعات مبكرا، أعرف راكيتيتش منذ فترة طويلة، تأقلم بشكل جيد ويتمتع بموهبة كبيرة، لكن هذا ليس وقت الحديث عن صفقات الموسم المقبل".

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