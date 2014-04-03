"زعزوع" يصدر قرارا يشترط عضوية الشركات لغرفة السياحة لاستمرار الترخيص

أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارا وزاريا بإلزام الشركات السياحية المرخص بها، وتلك التى سيتم الترخيص لها بالانضمام إلى غرفة شركات السياحة خلال 6 شهور من تاريخ سريان أحكام هذا القرار رقم 472.

وأكد الوزير فى القرار أن الانضمام للغرفة أحد شروط استمرار الترخيص ومباشرة النشاط، وفقا للقرار رقم 472 بشأن إضافة مادة برقم 11 إلى مواد قرار وزير السياحة الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 بعد تعديله بالقانون رقم 125 لسنة 2008.

وأشار الوزير أنه فى حال عدم انضمام الشركة السياحية للغرفة المختصة خلال المدة 6 أشهر من سريان القرار، تعتبر مفتقدة لشروط الترخيص واستمرار مباشرة النشاط وينطبق عليها حكم الفقرة "ه" من المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1997، والمضافة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ويلغى ترخيصها.