"اليوم السابع": 3 ثغرات أمنية وراء تفجير جامعة القاهرة

تحت عنوان "3 ثغرات أمنية وراء تفجير جامعة القاهرة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الجمعة، كواليس التفجيرات الثلاثة الدامية التى ضربت محيط الجامعة، وميدان النهضة، وأوجه التقصير الأمنى التى تسببت فى وقوع الحادث، الذى خلف وراءه شهيداً و5 مصابين جميعهم من الشرطة.

كما يتابع "اليوم السابع" فى عدد غد مارثون توكيلات الرئاسة، واستخراج المرشح المحتمل حمدين صباحى لـ"الفيش والتشبيه" استعداداً للانتخابات.

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