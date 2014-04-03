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عميد إعلام القاهرة: أؤيد تواجد الشرطة داخل الحرم

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عميد إعلام القاهرة: أؤيد تواجد الشرطة داخل الحرم عميد إعلام القاهرة: أؤيد تواجد الشرطة داخل الحرم

أيد الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قرار مجلس عمداء الجامعة الخاص بتواجد الشرطة داخل جامعة القاهرة حتى انتهاء العام الدراسى، قائلا: "إن تواجد قوات الشرطة فى الجامعة لتأمينها يعطى نوعا من الطمأنينة للطلاب، حيث إن هذا التواجد يمنع الشغب بالجامعة".

وأضاف مكاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد تواجد الشرطة ولكن مع عدم التدخل فى الشئون الخاصة للجامعة أو الأنشطة الطلابية، ومنها التدخل فى تعيين المعيدين وغيرهم، مؤكدا أنه يؤيد هذا التواجد بشكل مؤقت لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة التى تمر بها الدولة.

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