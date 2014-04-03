الأنبا رافائيل: على الإعلام والفن دور توعية الشعب بوطنية الأقباط

قال الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس وأسقف كنائس وسط القاهرة، إنه على الإعلام والفن دورا هاما فى توعية الشعب بوطنية الأقباط، وجاء ذلك خلال لقائه قيادات ائتلاف أقباط مصر والتجمع القبطى الدولى والفنان سمير الإسكندرانى مساء أمس الأربعاء.

وأكد فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء تطرق لوضع الأقباط فى مصر، وتبادل الأنبا رافائيل مع الفنان سمير الإسكندرانى الأوجه المشتركة بين المسلمين والأقباط حول مستقبل مصر، خاصة دور الإعلام ورجال الفن فى توعية الشعب حول وطنية الأقباط.

وتابع "يوسف" تم عرض مشروع مكافحة الفتن الطائفية على الأنبا رافائيل، ورحب به وشجعه وعلق عليه قائلا: "مشروع كويس جدا وفكرته جيدة ولكن الكنيسة لا تستطيع أن تتقدم به فيجب أن يقدم بشكل مدنى"، وتم شرح إيجابيات القانون، حيث إنه يهتم بالتعليم من الصغر حول الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ المواطنة، كما اهتم المشروع بأسباب الفتن الطائفية وكيفية علاجها استباقيا، عن طريق قوانين مثل دور العبادة الموحد وآلية التحول الدينى.

كما تطرق اللقاء بين الأنبا رافائيل وكمال عبد النور رئيس التجمع القبطى الدولى، لدور أقباط المهجر فى دعم السياحة المصرية وشرح له كمال عبد النور المهرجان العالمى الذى أقيم فى أوروبا بأواخر نوفمبر الماضى لدعم السياحة المصرية وتم تخصيص الأرباح لأسر شهداء الوراق.

وعرض ائتلاف أقباط مصر والتجمع القبطى الدولى نتائج المؤتمر الذى نظماه منذ عدة أيام تحت عنوان" وطنية الأقباط والرئيس القادم".

ويذكر أن الوفد الذى التقى سكرتير المجمع المقدس هم قيادات ائتلاف أقباط مصر فادى يوسف رئيس الائتلاف، وماهر نعيم رئيس لجنة التوعية، وإيهاب أرميا مسئول اللجنة التنظيمية، وكذلك كمال عبد النور رئيس التجمع القبطبى الدولى والفنان سمير الإسكندرانى.