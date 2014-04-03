مدير مركز "نضال" يقيم دعوى لإدراج "أجناد مصر" تنظيما إرهابيا

أقام أحمد إبراهيم سليمان مدير مركز نضال للحقوق والحريات، بشخصه، دعوى قضائية بحظر تنظيم جماعة أجناد مصر واعتبارها جماعة إرهابية، وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية بشأن ما أعلنوه عن مسئوليتهم عن تفجيرات جامعة القاهرة.

وطالب إبراهيم خلال دعواه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بتمكين مجلس الدفاع الوطنى بتأمين الحرم الجامعى لحين الانتهاء من الفصل الدراسى الثانى للجامعات.

فيما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الخميس الموافق 17 إبريل القادم للنظر فى الدعوى رقم 1087 لسنة 2014 مستعجل القاهرة.