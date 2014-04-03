سامو زين: هيفا وهبي تبقى "قطة"

استغل الفنان السوري سامو زين فرصة عقد مؤتمره الصحفي في بيروت في فندق الفورسيزون لإطلاق ألبومه الجديد "زي أي تنين" لتوضيح مسألة لغط مشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي له في أغنية من ألبومه بعنوان "القطة"، مؤكداً أنه "كان يتمنى لو حصل هذا الأمر، إلا أن المشروع لم يكتمل، وأغنية "القطة" باتت موجودة في ألبومي الجديد، وبالنهاية هيفا تبقى قطة (جميلة).

حضر سامو بعد حوالي 20 دقيقة من موعد الدعوة للمؤتمر، حيث كان بانتظاره أهل الصحافة والإعلام، وبدأ المؤتمر بجلسة طغى عليها جو الصداقة، لاسيما وأن سامو عاد بعد غياب إلى تقديم الألبومات في ظل ركود فني تشهده الساحة، واختار أن تكون عودته من لبنان وقال: " قصرت بغيابي وكثيرون تساءلوا أين ذهبت ألبوماتي الماضية؟ ألبوماتي لازالت موجودة وتحقق النجاحات، إنما هناك تقصير من شركة "مزيكا" على بعض الأمور وكانت الخطة ان نقوم بشيء مختلف، إنما الآن متفائل أكثر في الألبوم الجديد".

وفي سؤال لـ"سيدتي نت" عن الخلاف الذي وقع بينه وبين الفنان تامر حسني على خلفية مهاجمة الأخير للفنانين الشباب وبأنه "نجم الجيل"، استغرب سامو هذا الكلام، مشيراً إلى أن "صداقة قوية تربطه بتامر ولا صحة لهذا الأمر، وأن لا وقت لديه للمشاكل والقيل والقال وهو يركز على عمله".

وتابع: "أفكر بجمهوري وبالملايين التي باتت معي على الفيسبوك وتامر له مكانته ووضعه مع الناس، وعندما قرأنا تامر وأنا هذا الخبر لم نعطه الإهتمام".

وأوضح سامو أنه "سبق ووقع على عقد لتقديم برنامج تلفزيوني، إلا أنه عاد وألغى العقد، مشيراً إلى أنه "ينتظر الأيام المقبلة ليقرر أين سيكون في التمثيل أو التقديم طبعاًُ إلى جانب الغناء، مشدداً على أنه "من الأرجح أن يختار التمثيل .

جدير بالذكر، أن الألبوم يضم 11 أغنية، حرص سامو من خلاله على التعاون مع أسماء جديدة وأخرى معروفة تناسب توجهه الفني، كما أن شركة "مزيكا" هي المسؤولة عن إنتاج الألبوم.

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