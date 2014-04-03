بالصور ..محافظ مطروح يزور مدينة سيدي براني لبحث مشاكل المواطنين

قام اللواء بدر طنطاوي الغندور ، محافظ مطروح ، بجولة ميدانية بمدينة سيدي براني غرب مطروح ، للتواصل مع المواطنين ميدانيا والوقوف على أهم المشكلات بالمدينة وسرعة حلها.

ووجه المحافظ فى بداية الجولة إلى مدير مديرية الطرق ، بالتنسيق مع رؤساء المدن ، لتحديد مخطط الطريق الدولي بداية من مدخل المحافظة بالكيلو 61 ، بالحمام الى نهاية المحافظة غربا بمدينة السلوم ، حيث عمل كروكي محدد إحداثيا بجميع الأشغال والأعمال على الطريق والعلامات التحذيرية ،والعرض بداية الأسبوع القادم مع مخاطبة الشركات العاملة ، للإسراع فى أعمالها فى إعادة صيانة الطريق ورصفة تجنبا لحوادث وإخطار الطريق.

ومن جانه ، التقي المحافظ بأهالي تجمع الشبيكات غرب براني ، والذي يضم 10 تجمعات ، للوقوف على مطالبهم ، وأهمها ضم التجمع إدارياً لمدينة السلوم ، بإعتبارها الأقرب جغرافيا ولسرعة تنفيذ مشروعات البينة الأساسية ن لتعدد التجمعات ببراني وبعدها عن المدينة .

وأكد المحافظ ،على أنه لا مانع من تلبية طلبات المواطنين ، بالضم الى مدينة السلوم مع الإلتزام بإتخاذ الإجراءات ، وفق القانون المنظم لذلك ، وأن تنفيذ المخططات يأتي بالأكثر أهمية ثم الأقل فى الأولويات، بهدف تحقيق الإستقرار النفسي والإجتماعي للمواطنين ، مع ضرورة إعادة دراسة مدي رغبة كافة التجمعات فى ضمها إلى مدينة السلوم ، ويوقع على الآراء رسميا كل شيخ تجمع أو قبيلة على طلب الإنضمام ، وذلك بعد تأكده من رغبة أهالي التجمع وفق نموذج محدد لذلك ، تحت إشراف مجلس المدينة ،والإنتهاء منه خلال 10 أيام ، ثم التصديق علي الإنضمام من المحافظ ثم إرساله إلى وزارة التنمية المحلية ثم رئاسة الوزراء لإقراره.

وأشار المحافظ ، أن هذه التجمعات سيتم إنارتها وفق الخطة الحالية ، بعد تحويل الأعمال إلى شركة كهروميكا ، بدلا من شركة كهرباء البحيرة ، ووجه بسرعة إنارة المدرسة والمسجد بالتجمع من محطة الميكرويف الأقرب ، بمسافة 2 كم ، كما وجه إلى شركة المياه بتدبير سيارة نقل مياه صباح الخميس بطاقة 10 م3، والتوجيه الى مديرية التموين بدراسة مطالب أهالي تجمع أبو غليلة الخاصة بإنشاء مستودع دقيق ومحطة بنزين والعرض عليه .

وفى سياق متصل ، وجه المحافظ بدراسة جميع طلبات المواطنين فى التجمعات المشابهة ، بالإنضمام الى المدن الأقرب منها على مستوي المحافظة ، إسراعاً فى توفير الخدمات بها كمطلب شرعي، ولتحقيق الإستقرار لهم بشرط موافقة جميع المواطنين بتلك التجمعات ، ومحاولة إستثناء محافظة مطروح ، فى تعداد السكان المقرر بالنسبة لإنشاء وحدة قروية نظرا لظروفها السكانية وطبيعتها الصحراوية ،مع تنفيذ مخططات الكهرباء والمياه لاحقا ونقل المخصصات المالية من إدارة التخطيط بالمحافظة تبعا للمدينة التى ستنضم إليها هذه التجمعات.

كما وجه المحافظ ، إلى محاسبة كافة المقصرين ومعاقبة من يثبت تورطه فى فرض إتاوات أورسوم مالية على المواطنين ، بغير وجه حق بشركة المياه بالسلوم، وتوزيع المياه من غراب المياه للمواطنين بتوقيتات محددة من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا وللسيارات الخاصة من 2 ظهرا حتى 6 مساء ، مع إعطاء مهلة لمسئول المياه ببراني والسلوم ، لحل جميع مشكلات المياه خلال 10 أيام والعرض على المحافظ .

كما أكد المحافظ ، “أنه جاري هدم مستشفي السلوم ، وإقامة مستشفي جديدة مع توفير الإعتمادات المالية من وزارة الصحة” ، بجانب التنسيق مع المستشفي العسكري حاليا ، لإستقبال أهالي السلوم .

كما وجه المحافظ ، إلى مدينة السلوم وشركة المياه ، بتطهير خزانات المياه بتجمع الرابية بالسلوم ، وبدراسة فتح مدرسة الفصل الواحد ، وتوفير سيارة إسعاف للتجمع لبعده فى عمق الصحراء نحو40 كم عن مدينة السلوم.

كما عقد المحافظ مؤتمراً شعبياً ، مع مواطني المدينة للوقوف على مطالبهم وسرعة بحثها ، مؤكدا أن هناك عدد 20 تجمع سيتم إنارتها هذا العام من خلال شركة كهروميكا ، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ضد من يعترض على زرع أعمدة الإنارة الموضحة بأماكن سير خطة التنفيذ .

وأشار المحافظ إلى موافقة إدارة المياه بالقوات المسلحة على مضاعفة طاقة محطتي تحلية مياه براني والسلوم ، مع توفير الأجهزة والمعدات مع بدء التنفيذ فى إنشاء محطة تحلية المياه بالرميلة بمرسي مطروح والانتهاء منها قبل عامين ،كما أكد انه تم إدراج إنشاء شبكة الصرف الصحي ببراني فى خطة 2013/2014.

وأضاف المحافظ ، أنه جاري حاليا حصر ساقطي القيد بكافة أنحاء المحافظة مع بدء التصوير وعمل البطاقات لهم فى الأسبوع القادم ، وكذلك دراسة مدي إمكانية إنشاء وحدات قروية لتجمعات غرب براني ،كما انه تم تخصيص ارض لموقف السيارات ببراني.

كما قام المحافظ بتفقد مستشفي براني والمرور على الأقسام المختلفة بها ، ومنها وحدة الغسيل الكلوي حيث يوجد 10 حالات يتم الغسيل لهم 3 مرات أسبوعياً ، مع التأكد من عمل كافة الوحدات ومطابقة مياه الغسيل للمواصفات ، وقرر المحافظ تدعيم المستشفي بعدد 12 سرير يتم فرشهم بالمراتب الجلد والمخدات ، و 4 ملايات و4 أكياس مخدات لكل سرير ، خلال 15 يوما ،ووجه المحافظ الى رئيس مدينة براني وشركة المياه بتأمين خزانات المياه بالمستشفي من التلوث والسرقة بغطاء أسمنتي أو حديد.