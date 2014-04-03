ديزنى تطرح الدبلجة العربية لفيلم”frozen_ملكة الثلج”16أبريل

تستعد شركة ديزنى لطرح الدبلجة العربية لفيلم”frozen_ملكة الثلج”،وذلك يوم16أبريل المقبل،وتأتى تلك الخظوة عقب بداية بيع الفيلم عبر موقع itunes.

> يذكر أن فيلم Frozen بنجاحاته، وأصبح بعد الجوائز التي نالها، أكثر أفلام الرسوم المتحركة جنياً للأرباح على الإطلاق، وقد جمع حتى الآن 1.072 مليار دولار،بعد4شهور من بداية عرضة.

> وتفوق Frozen على الجزء الثالث من أفلام “قصة لعبة” (Toy Story 3) الذي جمع 1.063 مليار دولار في العام 2010.

> يشار إلى ان Frozen جمع 398.3 مليون دولار في أميركا، و674 مليون دولار دولياً.

> ويذكر ان Frozen، وهو فيلم ثلاثي الأبعاد، من إخراج كريس باك، وجنيفر لي، فاز بجائزتي أوسكار واحدة عن “أفضل فيلم رسوم متحركة” والأخرى عن فئة “أفضل أغنية أصلية”.