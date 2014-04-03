تستعد شركة ديزنى لطرح الدبلجة العربية لفيلم”frozen_ملكة الثلج”،وذلك يوم16أبريل المقبل،وتأتى تلك الخظوة عقب بداية بيع الفيلم عبر موقع itunes.
> يذكر أن فيلم Frozen بنجاحاته، وأصبح بعد الجوائز التي نالها، أكثر أفلام الرسوم المتحركة جنياً للأرباح على الإطلاق، وقد جمع حتى الآن 1.072 مليار دولار،بعد4شهور من بداية عرضة.
> وتفوق Frozen على الجزء الثالث من أفلام “قصة لعبة” (Toy Story 3) الذي جمع 1.063 مليار دولار في العام 2010.
> يشار إلى ان Frozen جمع 398.3 مليون دولار في أميركا، و674 مليون دولار دولياً.
> ويذكر ان Frozen، وهو فيلم ثلاثي الأبعاد، من إخراج كريس باك، وجنيفر لي، فاز بجائزتي أوسكار واحدة عن “أفضل فيلم رسوم متحركة” والأخرى عن فئة “أفضل أغنية أصلية”.
ديزنى تطرح الدبلجة العربية لفيلم”frozen_ملكة الثلج”16أبريل
تستعد شركة ديزنى لطرح الدبلجة العربية لفيلم”frozen_ملكة الثلج”،وذلك يوم16أبريل المقبل،وتأتى تلك الخظوة عقب بداية بيع الفيلم عبر موقع itunes.