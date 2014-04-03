شاهد في قضية “تعذيب رابعة”: الإخوان اختطفوا الضابط بسبب عداوتهم للشرطة

أكد الشاهد محمد ثروت أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر محاكمة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومدير المستشفى الميداني لرابعة، ومساعده، في قضية اتهامهم بتعذيب ضابط بقسم مصر الجديدة ومساعده خلال اعتصام رابعة العدوية، إنه لايوجد سبب معين أو شخصى لاختطاف المجنى عليهم، ولكن لوجود احتقان فى تلك الفترة بين الإخوان والجيش والشرطة نتيجة لتصورهم ان ثورة 30 يونيو ليست ثورة وانما انقلاب .

وأضاف : “أنا قلت إن حالة الاحتقان جاءت نتيجة 30 يونيو وما حدث بها كما كان يبث فى القنوات الفضائية الخاصة مثل الجزيرة وتصورهم إن الرئيس الشرعى هو المخلوع محمد مرسى ، وانهم لايعترفون أن هناك ثورة ثانية ولايوجد عندى معلومة تفصيلية بل عرفت ذلك كمواطن عادى يشاهد القنوات وما بها من أقوال ومثل ما كان يبث من أنهم سيبقون معتصمين ، زسوف يعود الرئيس المخلوع وتعود لهم الشرعية .