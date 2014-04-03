المحكمة تتلو شهادة رئيس حى مدينة نصر في قضية “تعذيب ضابط” برابعة رغم عدم وجوده

أمرت المحكمة فى قضية تعذيب مواطن برابعة والمتهم فيها القيادين محمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخران عملا بنصوص قانون الاجراءات الجنائية تلاوة شهادة الشاهد وائل شعيب لتعذر حضورة وسفرة خارج البلاد بعد ان قدمت النيابة شهادة تفيد حصولة على اجازة لسفرة لدولة الكويت ذلك لتعذر وجوده

أثار ذلك حفيظة هيئة الدفاع انة لابد من المحكمة ان تتحرى وتكلف النيابة باحضار شهادة تحركانة وتمسكة بسماع شهادة وائل شعيب رئيس حيث انة لم يثبت يقينا انة قد سافﻵ الى الخارج وان الحصول على اجاة بغرض السفر الى الكويت لايعنى بالضرورة انة قد سافر ولتاكد يتعين ضم شهادة بتحركات هذا الشاهد لبيان حقيقة موقفة من سفرة من عدمة مما اضر لهيئة المحكمة ان تستمر فى تلاوة الشهادة ولكن يعترض الدفاع ويتمسك بشهادتة ويصمم على ذلك ،ارجاء تلاوة الشهادة حتى تحقق المحكمة طلباتها لان الشاهد هو شاهد واقعة وتهدر اقوالة شهادة كل ضباط الواقعة ولكن المحكمة تواصل الشهادة.