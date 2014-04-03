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بالصور.. “إعلام الخارجة” ينظم جلسة حوارية حول “سمات المرشح الرئاسي‎”

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نظم مركز إعلام الخارجة، اليوم، جلسة حوارية حول ( سمات المرشح الرئاسي) وذلك بقرية جدة التابعة لمركز باريس.

وقال حسن سيد، مدير مركز إعلام الخارجة إن اللقاء تضمن العديد من المحاور منها : الجدول الزمنى للإنتخابات الرئاسية، تطلعات واحتياجات المواطنين من الرئيس القادم ، سمات المرشح الرئاسي المناسب، التأكيد على حرية الإعلام والرقابة على أداء الرئيس القادم وإبرازها للمواطنين ، التأكيد على تحقيق العدالة الإجتماعية والمطالبة بتنفيذ البرنامج الإنتخابى الذى سيقدمه الرئيس القادم على أرض الواقع.

جاء اللقاء بحضور عدد من أهالى القرية وكذلك القيادات التنفيذية والشعبية بالقرية وفى ختام اللقاء طالب أهالى القرية بعقد المزيد من اللقاءات التثقيفية الليلية حتى يتمكن أهالى القرية من الحضور بأعداد كبيرة.

 

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