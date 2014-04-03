هيكل: الجيش هو أكبر قارب إنقاذ من الازمات التي تمر بها مصر

قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إن الجيش و القوات المسلحة، هي العمود الوحيد الباقي في الدولة، كما أنه أكبر قارب إنقاذ من الازمات التي تمر بها الدولة.

و أضاف “هيكل”، خلال حواره مع لميس الحديدي، اليوم، الخميس، إن الجيش يواجه أخطار عديدة في سيناء من جانب الجماعات الإرهابية و أيضًا في ليبيا حيث التهريب و مشكلات الحدود.

و حول هتاف “يسقط حكم العسكر”، قال هيكل: “بالنسبة لتجاوزات الشباب ليست مشكلة لكن ينبغي أن ندرك أن الجيوش الان ونحن نتحدث عن مقتضيات الامن القومي فقد أصبحت تتعدى السلاح وبالتالي هناك دور للجيوش في الاستراتجية العامة للاوطان وعلينا أن تقبله ونحن نتحدث عن الامن القومي للولايات المتحدة الامريكي نتحدث عن حروب سياسية في أفضل الاحوال وليست حروباً كبرى بسبب التوازن النووي لاهداف سياسية محدودة جداً لكنها موجودة وموزعة في العالم وبالتالي موجودة في الاستراتيجة الوطنية ولم يعد مجرد حرب وبالتالي اصبح أكثر من ذلك بكثير فهو ليس جيش معتدي وأانا أريده في الساحة لخدمة الامن القومي الذي تعددت اوجه الحفاظ عليه وهناك فرق بين جيش في الحياة الوطينة وبين جيش يريد ان يتسلط. الوضع أخطر في الحجيش المصري نحن ظلمنا هذا الجيش أدخلناه في مدرسة الحروب وهو غير مستعد لها سنة 48 وسنة 67 وسنة 73 هذا الجيش أحدث معجزة في الايام العشرة الاولى لكن السياسة بعد ذلك غيرت الخارطة بعد ذلك ولن أتحدث في هذا لكن أنحن منحناه أدوار بعد ذلك بعضها مقيد وبعضها مستحيل ثم قمنا فجأة ألغينا دوره وابقينا وجودة وهذا غريب جداً “.