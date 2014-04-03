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شاهد فى قضية تعذيب رابعة : الإخوان استخدموا المستشفى الميدانى لتعذيب المواطنين

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شاهد فى قضية تعذيب رابعة : الإخوان استخدموا المستشفى الميدانى لتعذيب المواطنين شاهد فى قضية تعذيب رابعة : الإخوان استخدموا المستشفى الميدانى لتعذيب المواطنين

أكد الشاهد الرائد علاء بشندى رئيس مباحث مدينة نصر أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومدير المستشفى الميداني لرابعة، ومساعده، في قضية اتهامهم بتعذيب ضابط بقسم الجديدة ومساعده خلال اعتصام رابعة العدوية،إن مستشفى رابعة الميدانى كان يختلف عن مستشفيات الميدانى الاخرى ، لأنها كانت تستخدم لتعذيب أو لعلاج من قامو بتعذيبهم .

وأضاف بشندى أنه أثناء عودة الضابط والأمين كان هناك مطالبات بقتلهما، وأكد الشاهد رد على اسئلة الدفاع إن نوعية المصادر التى كانت توجد فى اعتصام رابعة هى مصادر سرية من المترددين ويقولون لنا مايدور ولا أستطيع أن أدلى باى معلومات عنهم حتى لايتعرضوا لأى ايذاءات.

واشار الدفاع أنه منذ متى وان تجند هؤلاء المصادر لان معظم المصادر ليسو شرفاء وأنهم اصحاب سوابق ، فأشار الشاهد انهم شرفاء وان هذه المصادر أخبرتنى بوجود السيارة ودخولها الميدان والمحملة بالضابط واﻷمين، وكان ذلك بعد الاتصال الاسلكى وكان يوجد اصابات فى الوجه والكوع واليدين واصابات متفرقة وهذا مارايتة بالنظر.

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