هيكل: الأولوية لمصر الآن هي إعادة الأمن و إدارة أزمة الطاقة

أكد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إن الأولوية لمصر الآن هي إعادة الأمن و إدارة أزمة الطاقة.

و أضاف “هيكل”، خلال حواره مع لميس الحديدي، اليوم، الخميس، ”هناك 4000 مصنع توقف بسب الطاقة أو غيرها وبالتالي بدلاً من الخطط الطويلة المدى لابد من تشغيل الطاقات الموجودة ثم نحتاج إلى أن تدرك قوى في البلد الحال الذي نحن فيها مثل الشباب ولا أريد أن أكبر في موضوع الشباب لان البعض يستغل هذا الامر فالشباب بصفة عامة لديه حساسية أن يؤمر ولايريد العواجيز ويشعر في الاولى بنوع من التسلط والثانية وصاية و نحتاج لغة خطاب تفرز بين المهام العاجلة والملحة في هذه اللحظة.