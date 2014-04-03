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هيكل: الأولوية لمصر الآن هي إعادة الأمن و إدارة أزمة الطاقة

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هيكل: الأولوية لمصر الآن هي إعادة الأمن و إدارة أزمة الطاقة هيكل: الأولوية لمصر الآن هي إعادة الأمن و إدارة أزمة الطاقة

أكد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إن الأولوية لمصر الآن هي إعادة الأمن و إدارة أزمة الطاقة.

و أضاف “هيكل”، خلال حواره مع لميس الحديدي، اليوم، الخميس،  ”هناك 4000 مصنع توقف بسب الطاقة أو غيرها وبالتالي  بدلاً من الخطط الطويلة المدى لابد من تشغيل الطاقات الموجودة ثم نحتاج إلى أن تدرك  قوى في البلد  الحال الذي نحن فيها مثل الشباب  ولا أريد أن أكبر في موضوع الشباب  لان البعض يستغل هذا الامر  فالشباب  بصفة عامة لديه حساسية أن يؤمر  ولايريد العواجيز  ويشعر في الاولى بنوع من التسلط  والثانية وصاية و نحتاج لغة خطاب تفرز بين المهام العاجلة والملحة في هذه اللحظة.

 

 

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