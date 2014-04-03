حبس 3 من عناصر الإخوان 15 يوم بتهمة حيازة مواد لتصنيع القنابل بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار مصطفى خطاب حبس 3 من عناصر جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد تصنيع القنابل بعين شمس.

ووجهت النيابة الى المتهمين تهم إثارة الشغب وحيازةأسلحة نارية وبيضاء ومواد مفجرة تساعد فى تصنيع القنابل بهدف القاءها على المواطنين وقوات الشرطة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والأمن العام.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على محمود.أ” 34 سنة “عامل، ومحمد.م “24 سنة” عامل، وخالد.م” 38 سنة “عامل وبحوزتهم 3 سلاح ناري وبندقية خرطوش و20 طلقة خرطوش و 2 سلاح أبيض وبرطمان، يحوي بداخله كمية من المسامير والبلى.

واعترف المتهمون بانتمائهم لجماعة الإخوان ، وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال العنف ضد المواطنين وقوات الشرطة خلال المظاهرات، وكذا قيامهم بحشد مثيري الشغب للتظاهر بمنطقة الألف مسكن وتحريضهم على العنف.