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هيكل: قطر يقف معها أمريكا و اسرائيل و لكنها لا تُمثل خطرًا على مصر

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هيكل: قطر يقف معها أمريكا و اسرائيل و لكنها لا تُمثل خطرًا على مصر هيكل: قطر يقف معها أمريكا و اسرائيل و لكنها لا تُمثل خطرًا على مصر

قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل،إن قطر تملك أموالًا طائلة و يقف معها أمريكا و اسرائيل، مضيفُا: “من الاهانة أن نقول عن قطر تمثل خطرًا على ”.

و أضاف “هيكل”، خلال حواره ببرنامج لميس الحديدي،  ”أمريكا تستخدم قطر  أو إسرائيل  تستخدمها   ممكن نعتبرها أداة من الادوات  لكنهم إكتشفوا أنهم إستخدموا الوحش الخطأ نحن في أفغانستان  جميعنا خلقنا ا الوحوش الخطأ  التي تطاردنا  الان  من أول سيناء إلى مالانهاية والحقيقة أن القائم على  ” أم إي سكس ” المخابرات الخارجية البريطانية  حيث  كان سفيراً في مصر لمدة عامين ويعي جيداً طبيعة التيارات الاسلامية  وهي توازي المخابرات العامة المصري وسي أي إيه وذهب ممثل لهم كمندوب سامي في العراق بعد الغزو وهو يفهم العالم العرب والتيارات الاسلامية وكيف إستخدمت وتركيبها وماذا حدث عندك  هذه الوحوش التي قمتي بتربيتها خرجت عن سيطرتك مع قلة حاجة  الدول الكبرى لها ولكن تكاليف وجودها اصبح أكبر من فائدتها  نحن أمام دول إستعملت الاسلام السياسي   والاخوان المسلمين ضد شعوبها وضد الوطنية وإكتشفوا أن المهمة إختلفت والضرورة لم تعد موجودة وأن هناك مشاكل أكبر الان وهناك فرق أن إنجلترا في وقت عبد الناصر إستخدموا الاخوان للاضرار بالوطنية والقومية  والغريب جداً أيضاً  أن التي عاشت في هدنة كبيرة مهم  بدأت ايضاً  تختلف  وتسلك نفس المسلك  وبالتالي الانجليزي  لجأوا إلى فكرة إعادة التقييم  للتيارات الاسلامية الموجودة وهناك أماكن في لندن الان اصبحت مغلقة  وأرى السخط الانجليزي على الاقل الان  حيث تغيرت بعض الشوارع ومن يعيد التقييم هم المسئولين الذين يرون المخاطر فيالامن وغيره  المخابرات العامة هناك وينظرون إلى الاصوات الغاضبة من السياسين الذين يرون مخاطر على طبيعة المجتمع البريطاني  وقد بدأت مبكراً  مثل قتادة الذي أرسلوه للاردن العالم الان بدا يضيق  بهذه الامور”.

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