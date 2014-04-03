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روسيا تجدد توصياتها للسياح بعدم مغادرة المنتجعات المصرية

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روسيا تجدد توصياتها للسياح بعدم مغادرة المنتجعات المصرية روسيا تجدد توصياتها للسياح بعدم مغادرة المنتجعات المصرية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن السياح الروس يفضلون كبلد سياحى عريق، وأوضحت الوزارة أن توصياتها التى وجهتها فى وقت سابق للسياح الروس بمصر تضمنت فقط عدم مغادرتهم المنتجعات المصرية على خلفية الوضع الأمنى فى بعض المدن المصرية الكبيرة.

وقالت الوزارة- فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن التذكير بتوصياتها السابقة الموجهة إلى المواطنين الروس الذين يصلون إلى مصر لأغراض سياحية يهدف إلى توخى السياح الروس الحذر وتجنب مغادرة المنتجعات السياحية.

جاء تكرار التوصيات المذكورة على خلفية الانفجارات التى وقعت، يوم أمس الأربعاء، فى القاهرة وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

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مصر 365

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