وزير الداخلية يوافق على زيارة سجين لزوجته المحبوسة فى "القناطر"

وافق اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على التماس المسجون محمد محمود عبد المنعم، نزيل سجن "الاستئناف"، للسماح له بزيارة زوجته المحبوسة فى سجن القناطر للنساء.

والتقى السجين اليوم الخميس زوجته "نصرة ثابت رمضان" بمحبسها بسجن القناطر للنساء، وقام بالاطمئنان على صحتها خاصة بعد وضعها بنتان توأم داخل السجن، ووجه عقب انتهاء زيارته لزوجته الشكر إلى وزير الداخلية على هذه اللفتة الإنسانية وسماحه بزيارته لزوجته المحبوسة.

ويأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كل أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون خاصةً ما ينطوى منها على اعتبارات إنسانية واجتماعية.