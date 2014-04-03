مرتضى يعلق زيارته للأهلي غاضبا من هاشتاج #مرتضى_ميدخلش_الأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تعليقه لزيارته للنادي الأهلي التي كانت مقررة يوم السبت بسبب حملة #مرتضى_ميدخلش_الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى قد أعلنت عن نيتها زيارة النادي الأهلي يوم السبت لتقديم التهمئة لمجلس الإدارة الجديد برئاسة محمود طاهر.

وأطلقت جماهير الأهلي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و twitter بهاشتاج #مرتضى_ميدخلش_الأهلي لرفض زيارة رئيس النادي الأبيض بعد تطاوله على النادي الأحمر وجماهيره سابقا.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية "أرفض هذه التجاوزات من الجماهير على المواقع، وأطالب مجلس إدارة الأهلي بإصدار بيان رسمي لشجب هذا الأمر".

وتابع "لن أزور الأهلي إلا إذا أعلن مجلس إدارته رفضه ما حدث من جماهيره، وسأعلق الزيارة المرتقبة".

وأكمل "نريد أن نفتح صفحة جديدة من الروح الرياضية، ولكن مثل هذه المواقع هي سبب خراب البلد".