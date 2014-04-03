الزمالك المختلف Vs طولان .. والبحث عن كسر الـ60 يوما؟

"الزمالك الآن أصبح مختلف تماما عما كان عليه في عهد حلمي طولان"، هكذا صرح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز الخميس.

الزمالك يواجه الجيش على ملعب الدفاع الجوي بحثا عن استعادة الانتصارات المحلية المتوقفة منذ شهرين كاملين.

أخر فوز للزمالك في الدوري الممتاز كان أمام القناة 4-0 في الخامس من فبراير الماضي، إذ خاض ثلاث مباريات محلية تعادل في أثنين وخسر واحدة.

ويصادف أن المواجهة ستجمع ميدو مع سابقه، حلمي طولان المدير الفني الذي رحل بسبب تردي نتائج الفريق الأبيض في الدوري الممتاز.

الزمالك خاض 10 مباريات ولديه 15 نقطة فقط ويحتل المركز الثامن، بينما يأتي الجيش تاسعا برصيد 13 نقطة، ولكن للأبيض وحال فوزه فيهم يرتقي للمنافسة على الوصافة بقوة مع الإسماعيلي.

ونتائج الزمالك مع الجيش في أخر خمس مباريات، فاز في ثلاثة على التوالي أخرهم الدور الأول، وتعادل في أثنين.

الزمالك المختلف

يؤمن ميدو أن الزمالك اختلف تماما عن عهد حلمي طولان، بسبب تطور مستويات اللاعبين كما تغيرت الطريقة التي يلعب بها.

وبإجابته حول مواجهة طولان قال: "الزمالك لا يواجه مدرب، نحن نلعب أمام الجيش من أجل الفوز".

وعن معرفة طولان لنقاط قوة وضعف الزمالك بسبب قيادته للفريق في بداية الموسم علق ميدو "الزمالك الآن مختلف كثيرا".

وفسر "اللاعبون توظيفهم مختلف ومستوياتهم اختلفت، ولا يوجد تشابه في الأدوار فالفريق تطور بكل الأشكال".

ميدو سيقود المباراة من المدرجات بسبب إيقافه مباراتين على خلفية أحداث لقاء المصري.

اختيارات ميدو

الزمالك لم يستقر بعد على التشكيل الأساسي، ولكن هناك بعض العناصر الذي تأكد غيابهم منهم محمد عبد الشافي للإيقاف، وأحمد سمير للإصابة بنزلة برد.

وقام ميدو باستدعاء محمد إبراهيم الظهير الأيسر الصاعد بدلا من سمير الذي خرج من المعسكر يوم الأربعاء.

وكما أكد ميدو، أن عرفة السيد هو مهاجم الزمالك الأساسي، سيصبح وجوده أساسيا على حساب الثنائي أحمد جعفر وأحمد علي أو أحدهما.

وستبقى العقبة فيمن يشغل موقع الظهير الأيسر، فإما الاعتماد على مصطفى فتحي أو سعيد "قطة" في هذا الموقع، أو إشراك واحد من عمر جابر وحازم إمام لتعويض غياب عبد الشافي.

وقلب الملعب سيكون محجوزا لأحمد توفيق ونور السيد وأمامهما محمد إبراهيم ومؤمن زكريا.

وهناك خيار متاح لميدو بخوض المباراة بثلاثي دفاع مكون من صلاح سليمان، محمود فتح الله وياسر إبراهيم وخماسي في وسط الملعب.