درويش يرحب بمنصب مستشار مجلس إدارة الزمالك

رحب الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق بتولي منصب مستشار مجلس الإدارة الجديد برئاسة المستشار مرتضى منصور، وفقا لتصريحات الأخير التي أعلن فيها تولي درويش هذا المنصب.

وقال درويش أنه مستعد للتعاون مع مجلس إدارة الزمالك فيما يطلب منه لإفادة القلعة البيضاء والخروج من الأزمة الحالية والوضع الصعب الذى يمر به النادى.

وكان مرتضى منصور أعلن تولي كمال درويش منصب مستشار مجلس الإدارة، رافضا تغيير المكتب الخاص بدرويش والمتواجد بالدور الثالث بالمكتب الإدارى وذلك عقب فوز مرتضى بالانتخابات الأخيرة على حساب درويش.