أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طاهر يكلف خشبة بحسم صفقات الأهلي

Google+ Print
طاهر يكلف خشبة بحسم صفقات الأهلي طاهر يكلف خشبة بحسم صفقات الأهلي

اجتمع محمود طاهر رئيس الأهلي والمشرف على كرة القدم، مع هادى خشبه مدير قطاع الكرة القدم لمناقشة عدة أمور تتعلق بالفريق الأول.

وقام طاهر بتكليف خشبة بالعمل على حسم كافة الصفقات التي تم التفاوض معها بالفعل، وبحث موقف اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويسعى الأهلى للتجديد لهم.

وأكد طاهر لخشبة أنه سيعمل على حل مشاك اللاعبين وجدولة المستحقات المتأخرة وتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

يُذكر أن المارد الأحمر يسعى للتعاقد مع وليام جيبور مهاجم طلائع الجيش أو عبد الله سسيه مهاجم الاتحاد الليبي، بجانب أيمن حفني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع