طاهر يكلف خشبة بحسم صفقات الأهلي

اجتمع محمود طاهر رئيس الأهلي والمشرف على كرة القدم، مع هادى خشبه مدير قطاع الكرة القدم لمناقشة عدة أمور تتعلق بالفريق الأول.

وقام طاهر بتكليف خشبة بالعمل على حسم كافة الصفقات التي تم التفاوض معها بالفعل، وبحث موقف اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويسعى الأهلى للتجديد لهم.

وأكد طاهر لخشبة أنه سيعمل على حل مشاك اللاعبين وجدولة المستحقات المتأخرة وتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

يُذكر أن المارد الأحمر يسعى للتعاقد مع وليام جيبور مهاجم طلائع الجيش أو عبد الله سسيه مهاجم الاتحاد الليبي، بجانب أيمن حفني.