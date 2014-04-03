طريقة السداد تفصل حفني وجيبور عن الأهلي

اتفق مسؤولو الأهلي مع نادي طلائع الجيش على ضم الثنائي أيمن حفني والليبيري ويليام جيبور بداية من الموسم المقبل إلا أن طريقة السداد فقط هي من تفصلهما عن الانضمام رسميا لصفوف الفريق.

ووافق الأهلي على ضم الثنائي مقابل 7 ملايين جنيه إلا أن الجيش يريد الحصول على 5 ملايين نقدا و2 بالقسط فيما يريد مسؤولو القلعة الحمراء دفع 4 ملايين نقدا و3 بالقسط.

وأكد مسؤولو طلائع الجيش أنهم تلقوا عروضا من شركات تسويق إلا أن التزامهم بالكلمة التي أعطوها لمسؤولي الأهلي هي التي جعلتهم يرفضون تلك العروض.

وسيكون الثنائي حفني وجيبور أول المنضمين لتدعيم المارد الأحمر الصيف المقبل، ويلعب الثنائي حاليا على سبيل الإعارة في صفوف أهلي طرابلس الليبي.