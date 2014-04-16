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نقابة الاعلام الالكترونى تطالب النائب العام بفتح التحقيقات فى قتل الزميله ميادة

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نقابة الاعلام الالكترونى تطالب النائب العام بفتح التحقيقات فى قتل الزميله ميادة نقابة الاعلام الالكترونى تطالب النائب العام بفتح التحقيقات فى قتل الزميله ميادة

كتب : زكريا عبدالله
تقدمت نقابة الاعلام الالكترونى بطلب الى النائب العام تطالب فيه بفتح التحقيق فى مقتل الزميلة الصحفية مياده اشرف أثناء عملها الميدانى وشدد على ضرورة محاسبة المسئولين على الحادث .
وأضاف الاستاذ ابو بكر خلاف نقيب الاعلام الاليكترونى انه على الدوله حماية الصحفيين من الاعتداءات المتكررة التى راح ضحيتها الكثير الصحفيين والمراسلين .
كما أضاف " خلاف " أن النقابة قد كلفت الاستاذ هانى الصادق المحامى والمستشار القانونى للنقابة بتقديم مذكرة الى النائب العام تطالب بالتحقيق فى مقتل الزميلة مياده اشرف التى لقيت مصرعها فى يوم الجمعه الموافق 28/3/2014 فى منطقه عين شمس اثناء تغطيتها لمظاهرة بين قوات الامن ومسيرة مؤيده للاخوان ومطالبة النائب العام بضرورة اصدار كتاب لوزارة الداخلية بتفعيل القوانين الخاصة بالصحفيين ومن معاملاتهم وحمايتهم أثناء القيام بعملهم .

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