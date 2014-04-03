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مباشر – الزمالك في موقعة ميدو X طولان.. دومينيك يتعادل

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مباشر – الزمالك في موقعة ميدو X طولان.. دومينيك يتعادل مباشر – الزمالك في موقعة ميدو X طولان.. دومينيك يتعادل

يتعادل الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري الممتاز حتى منتصف الشوط الأول.

تقدم طلائع الجيش بهدف على الزمالك من ضربة حرة مباشرة لحسن يوسف في الدقيقة 14.

وتعادل الزمالك عن طريق دومينيك دا سيلفا إثر عرضية حازم إمام، وذلك في الدقيقة 21.

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تابعوا مع FilGoal.com التغطية الحية والمباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، اللقاء الذي يجمع مدرب الفريق الأبيض حاليا أحمد حسام "ميدو" والمدير الفني السابق للفريق حلمي طولان.

التشكيل الخاص بالفريقين، وأحداث المباراة من تغييرات وبطاقات بالضغط على هذا الرابط..

ميدو في المدرجات كونه تعرض للطرد في المباراة السابقة للزمالك، ضد المصري البورسعيدي.

وحرص لاعبو الزمالك على تحية حلمي طولان، وبادلهم المدرب المخضرم التحية.

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