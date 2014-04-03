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مصادر: إعفاء شيخ المقارئ المصرية من منصبه لدعمه اعتصام رابعة

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مصادر: إعفاء شيخ المقارئ المصرية من منصبه لدعمه اعتصام رابعة مصادر: إعفاء شيخ المقارئ المصرية من منصبه لدعمه اعتصام رابعة

علم "اليوم السابع" من مصادره بوزارة اﻷوقاف، أن إعفاء د. أحمد المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية من منصبه، سببه صعود المعصراوى منصة رابعة العدوية وتأييده لفكر اﻹخوان وتبنيه أجندة سياسية وحزبية، رغم كونه أبرز اﻷسماء المتعلقة بقراءة القرآن الكريم فى العالم.

كما يعد المعصراوى حسب المصادر أحد اﻷذرع اﻹخوانية فى إيفاد الدعاة والقراء إلى العالم، والذى كانت تستخدمه الجماعة فى إيجاد ظهير دعوى خارجى لها لثقل منصبه.

كان وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، قد أصدر اليوم الخميس، قرارًا، بإعفاء الدكتور أحمد عيسى حسن المعصراوى شيخ عموم المقارئ المصرية من منصبه، وتعيين فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله سليمان خلفًا له، وذلك بالقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2014م، على أن يعمل به من تاريخ صدوره اليوم الخميس، حسب بيان للوزارة.
> يذكر أن المعصراوى هو أحد أهم الكوادر فى تخصصه، وكان يعتمد عليه نظام مرسى فى تخصصه ومسابقات القرآن الكريم.

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