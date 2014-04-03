بالفيديو.. ضبط خلايا إرهابية وأسلحة آلية وقنابل بالقاهرة ومحافظات الدلتا



> نجحت مديرية أمن القاهرة ، في ضبط مجموعة من المنتمين للجماعة الارهابية بدائرة قسم المرج وبحوزتهم طبنجة خرطوش وقنابل غاز وقنابل مونة ونبل حديدية واقنعة سوداء وطلقات نارية وشعارات للجماعة والقاعدة .

وضبطت مديرية أمن البحيرة تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية وبحوزتهم بندقية الية و4 بندقية خرطوش و225 طلقة نارية .

ونجحت الأسلحة النارية في ضبط أخطر الخلايا الإرهابية من تنظيم الإخوان إستهدفت التعدي على قوات الشرطة والجيش وبحوزتهم بندقية آلية و4 بندقية خرطوش و13 فرد خرطوش و2 قنبلة يدوية وطبنجة و845 طلقة نارية .

من جانب آخر ، نجحت مديرية أمن المنوفية ، من ضبط اثنين من المنتمين لتنظيم الإخوان من المتورطين في أعمال العنف واستهداف المنشئات الحيوية وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و56 زجاجة ملوتوف و59 شمروخ و5 قنبلة محدثة للصوت .

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