تجديد حبس 11 طالب من الإخوان بجامعة عين شمس 45 يوماً

جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، حبس 11 طالب من المنتمين إلى جماعة الإخوان بجامعة عين شمس، 45 يوماً على ذمة التحقيقات في أحداث العنف بالجامعة.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم عددًا من الاتهامات، منها التجمهر والتظاهر دون إذن مسبق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإصابة أمين شرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب والبلطجة واختراق قانون التظاهر وحيازة أسلحة نارية.

فيما أنكر المتهمون كل القضايا، وقالوا “إنها ملفقة، وإنه تم احتجازهم بالخطأ”، وأشاروا إلى أنهم غير مشاركين في أي من الاشتباكات التي دارت داخل محيط جامعة عين شمس.