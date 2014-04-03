بالصور.. مهرجان طلابى بجامعة طنطا احتفالاً بيوم اليتيم

شهد الدكتور محسن محمود مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن السعيد عميد كلية الطب المهرجان الطلابى الذى نظمته الأسر الطلابية بكليات المجمع الطبى بالتعاون مع اللجنة القومية للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى احتفالاً بيوم اليتيم.

وشارك فى الاحتفال طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم والتمريض و تضمن المهرجان عروضاً مسرحية وغنائية لفرق كليات الجامعة بجانب تنظيم بعض المسابقات وتوزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

وأكد الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا الاحتفال جاء بمبادرة من طلاب الجامعة فى إطار التفاعل الجامعى مع مؤسسات المجتمع المدنى خاصة دور رعاية الأيتام التى شاركت فى هذا الاحتفال.