أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. مهرجان طلابى بجامعة طنطا احتفالاً بيوم اليتيم

Google+ Print
مهرجان طلابى بجامعة طنطا احتفالاً بيوم اليتيم

مهرجان طلابى بجامعة طنطا احتفالاً بيوم اليتيم

شهد الدكتور محسن محمود مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن السعيد عميد كلية الطب المهرجان الطلابى الذى نظمته الأسر الطلابية بكليات المجمع الطبى بالتعاون مع اللجنة القومية للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى احتفالاً بيوم اليتيم.

وشارك فى الاحتفال طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم والتمريض و تضمن المهرجان عروضاً مسرحية وغنائية لفرق كليات الجامعة بجانب تنظيم بعض المسابقات وتوزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

وأكد الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا الاحتفال جاء بمبادرة من طلاب الجامعة فى إطار التفاعل الجامعى مع مؤسسات المجتمع المدنى خاصة دور رعاية الأيتام التى شاركت فى هذا الاحتفال.

 

مهرجان طلابى بجامعة طنطا احتفالاً بيوم اليتيم

مهرجان طلابى بجامعة طنطا احتفالاً بيوم اليتيم

unnamed (2)

مهرجان طلابى بجامعة طنطا احتفالاً بيوم اليتيم

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا