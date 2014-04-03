ليليا ونور يطلقان " حبيبي ليش "

أطلق نجما ستار أكاديمي في نسخته التاسعة، السوري نور فرواتي، والتونسية ليليا بن شيخة، أغنيتهما السينغل الأولى بعنوان "حبيبي ليش".

وتجمع الأغنية بينهما في أولى أعمالهما بعد البرنامج. وكانت ليليا قد صّرحت لـ"سيدتي نت" في حوار حصري بأنّ الأغنية هي عبارة عن هدية من نور لها، وبأنّهما يرغبان في البدء بمشوارهما الفني سوياً. وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل الأغنية تمّ بالدار البيضاء، أثناء زيارة ليليا للمغرب، خلال الشهر الماضي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي