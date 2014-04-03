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إحباط محاولة تهريب شرائح ومسامير طبية بمليون جنيه بمطار القاهرة

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إحباط محاولة تهريب شرائح ومسامير طبية بمليون جنيه بمطار القاهرة إحباط محاولة تهريب شرائح ومسامير طبية بمليون جنيه بمطار القاهرة

مطار القاهرة

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الشرائح و المسامير والأدوات الطبية داخل البلاد بحوزة صاحب شركة للاستيراد و التصدير، اخفاها حول كافة انحاء جسده مستخدما لصقاحول جسده ، بالمطار وترك حقائبه وحاول الخروج من المطار لبيع المضبوطات والاستفادة بفارق الاسعار الا ان سلطات الجمارك تمكنت من ضبطه .
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> اشتبه خالد شعبان مأمور الجمرك في ارتكب اثناء انهاء إجراءات وصوله علي الطائرة المصرية لبقادمة من مومباي بالهند لبروز أجسام غريبة حول جسده ، على الفور قام بأبلاغ ناجى عبد الصادق مدير الجمرك الذى أمر بتفتيشه ليعثر علي المضبوطات حول  جسده والباقي منها فى حقائبه التى قام بحملها ، امر احمد حسن عبد المجيد وكيل الادارة المركزية لجمارك المطار بالتحفظ على المضبوطات فى وديعة الجمارك و تحرير محضر بالواقعه و اتخاذ الاجراءات القانونية .

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