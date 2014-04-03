إحباط محاولة تهريب شرائح ومسامير طبية بمليون جنيه بمطار القاهرة

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الشرائح و المسامير والأدوات الطبية داخل البلاد بحوزة صاحب شركة للاستيراد و التصدير، اخفاها حول كافة انحاء جسده مستخدما لصقاحول جسده ، بالمطار وترك حقائبه وحاول الخروج من المطار لبيع المضبوطات والاستفادة بفارق الاسعار الا ان سلطات الجمارك تمكنت من ضبطه .

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> اشتبه خالد شعبان مأمور الجمرك في ارتكب اثناء انهاء إجراءات وصوله علي الطائرة المصرية لبقادمة من مومباي بالهند لبروز أجسام غريبة حول جسده ، على الفور قام بأبلاغ ناجى عبد الصادق مدير الجمرك الذى أمر بتفتيشه ليعثر علي المضبوطات حول جسده والباقي منها فى حقائبه التى قام بحملها ، امر احمد حسن عبد المجيد وكيل الادارة المركزية لجمارك المطار بالتحفظ على المضبوطات فى وديعة الجمارك و تحرير محضر بالواقعه و اتخاذ الاجراءات القانونية .