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ندوة في اليوم العالمي للألغام تكشف وقوع 28 انفجار منذ عام 2006 بمطروح

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ندوة في اليوم العالمي للألغام تكشف وقوع 28 انفجار منذ عام 2006 بمطروح ندوة في اليوم العالمي للألغام تكشف وقوع 28 انفجار منذ عام 2006 بمطروح

 

 

محافظة مطروح

عقد مركز اعلام مطروح صباح اليوم ندوة حول “التوعية بمخاطرالالغام”، بالتعاون مع الامانة التنفيذية لإزالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمطروح، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للالغام . 

صرح احمد عامر المنسق الميداني للتوعية بمخاطر الالغام بمكتب الامانة ان محافظة مطروح شهدت 28 حادثة نتيجة انفجار الغام او اجسام اخري نتج عنها 40قتيل و115 مصاب وذلك في الفترة من عام 2006-20013 , فمحافظة مطروح يتواجد بها ما يقرب من 16مليون لغم وجسم قابل للانفجار تشغل مساحة تبلغ حوالي 248الف فدان منها 16 الف فدان صالحة للزراعة مما يمثل خسارة اقتصادية فادحة بالاضافة الى الخسائر البشرية التى تسببها الالغام المنزرعة منذ الحرب العالمية الثانية.

أكد عامر على دور الامانة التنفيذية لازالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي في تطهير مساحات من الاراضي المصابة بالاضافة الى دورها في مجال التوعية ومساعدة الضحايا الناجين من الالغام حيث قامت الامانة بتركيب اطراف صناعية لكل من اصيب ببتر في الجزء السفلي من جسده وتقوم على متابعة عمل الطرف الصناعي وصيانته.

وفي إطار الاحتفالية تم الاستعانة بالرائدات الريفيات من خلال عرض نماذج تجاربهن الحية في مجال التوعية بمخاطر الالغام حيث قامت شاهيناز توفيق بالقاءالضوء على الدور الذي تقوم به الرائدات الريفيات في مجال التوعية بالاضافة الى قواعد واجراءات السلامة الواجب اتباعها حال العثور على جسم غريب واهمها عدم لمسه مطلقا او محاولة فكه او القاؤه في النار ثم محاولة الاتصال بالنجدة وخبراء المفرقعات هذا وقد تخلل ذلك عرض صور لزيارات ميدانية قامت بها الرائدات لمدارس وقرى وتجمعات سكنية.

واكدت كل من سوزان الجوهري وشيماءصلاح الرائدتان الريفيتان على ضرورة اتباع الطرق الآمنة في الصحاري والبعد عن اي مواقع تتضمن علامات تحذيرية.

أعقب الندوة مسابقة لحظية للطلاب والطالبات المشاركين تضمنت عدد من الاسئلة عن محتوى الندوة تلاها توزيع الجوائز على الفائزين مما ساهم في ترسيخ المعلومات في ذهن الطلاب والطالبات.

أوصى المشاركون بضرورة تكثيف ندوات التوعية في هذا المجال نظرا لاهميته وخطورته على مستقبل الفرد والوطن على حد سواء.

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