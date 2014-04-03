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مدير أمن الإسكندرية يبحث أزمة أمناء الشرطة المحبوسين

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مدير أمن الإسكندرية يبحث أزمة أمناء الشرطة المحبوسين مدير أمن الإسكندرية يبحث أزمة أمناء الشرطة المحبوسين

مدير أمن الإسكندرية

إلتقى أحمد مصطفى، أمين شرطة والمنسق العام للنادى العام لأمناء و أفراد الشرطة و ممثلين عن الأندية الفرعية لأمناء و أفراد الشرطة بمحافظات ” الإسكندرية و الشرقية والغربية ومطروح وأسيوط والبحيرة بالسيد اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الأسكندرية لبحث إنهاء أزمة أمناء شرطة الأسكندرية و المحبوسين على ذمة قضية غلق أبواب مديرية أمن الإسكندرية، حيث تم التوصل إلى حفظ البلاغ و الإفراج عن زملائهم المحبوسين عقب التعهد بعدم تكرار المخالفة والإكتفاء بمعاقبة المخطئين إدارياً.

 
> وتقدم الجميع بالشكر للسيد اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية الذى أبدى تعاونه الجاد مع النادى العام لأفراد الشرطة.

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