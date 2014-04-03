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إحباط محاولة تهريب 74 تلسكوب خاص بأسلحة القناصة عن طريق ميناء سفاجا

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إحباط محاولة تهريب 74 تلسكوب خاص بأسلحة القناصة عن طريق ميناء سفاجا إحباط محاولة تهريب 74 تلسكوب خاص بأسلحة القناصة عن طريق ميناء سفاجا

 

 

تمكنت مباحث امن المواني بميناء سفاجا البحري بالتنسيق مع ادارة الجمارك من احباط محاولة تهريب نحو 74 جهاز تلسكوب رؤية ليلية يستخدم في الاسلحة الالية القناصة والمحظور دخولها للبلاد او استخدامها وتقدر قيمتها بنحو 2مليون جنيه وذلك عن طريق احدي تريلات البضائع القادمة من ميناء ضبا السعودي الي ميناء سفاجا البحري علي متن احدي العبارات وتم القبض علي سائق التريلا والتحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة .
> وكشفت التحقيقات التي اجراها المستشار احمد سمير مدير نيابة سفاجا باشراف احمد محروس رئيس النيابة ان السيارة التريلا تحمل ارقام4129 بمقطورة الدقهلية وتعمل في نقل البضائع بين والدول العربية وكانت تحمل عدد من الكراتين وبداخلها 74 جهاز تلسكوب للقنص يستخدم في الاسلحة الالية وذلك بعد اشتباه مامور الجمرك في الكراتين .

 
> وتبين من التجقيقات ان المضبوطات خاصة باحد المكاتب التجارية بمدينة نصر وانها محظور دخولها للبلاد او استخدامها وتم التحفظ علي سائق التريلا وطلب تحريات مباحث الميناء حول الواقعة وضبط واحضار لصاحب المكتب التجاري المرسلة المضبوطات باسمه فيما يتابع فرع الامن الوطني بالبحر الاحمر التحقيقات في الواقعة ومدي وجود صلة بجماعة الاخوان الارهابية بالمضبوطات.

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