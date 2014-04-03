51 مرشحاً يخوضون إنتخابات نقابة المهندسين بالمنيا

تنطلق صباح غدا الجمعة ، إنتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا ، والتى يتنافس عليها 51 مهندسًا لإختيار مجلس نقابي يضم نقيبًا ، و14 عضوًا يمثلون الشعب المختلفة تحت إشراف قضائى كامل.

وكانت المعركة الإنتخابية بالنقابة الفرعية للمهندسين بالمنيا، قد إنطلقت للفوز بالمقاعد، حيث يتنافس على مقعد النقيب 3 مهندسين وهم المهندس صدقى عبد الله تهامى ، ممثل قائمة الإستقلال ، والمهندس حسين سعد إبراهيم ، ممثل قائمة مستقبل مصر، والمهندس حسن مصطفى خليل لإختيار نقيب للنقابة.

ويتنافس على مقاعد شعبة المدنى 13 مهندسًا وهم أشرف محمد خيرى ، أحمد مصطفى أبو الحسين ، أحمد مصطفى أحمد ، آمال فاروق محمود ، أمجد السن عطا الله ، جمال سيد عثمان ، سمير سامح كمال ، عمرو يوسف إسماعيل ، محمد سعد حسين ، منصور عبد الرسول يعقوب ، ناصف إسحق واصف ، هشام إبراهيم شكرى ، وليد خديوى حسين لانتخاب 3 مهندسين.

وفيما يخص شعبة العمارة ، يتنافس 8 مهندسين وهم إسلام منصور عبد المجيد ، زينب جمال بيومى ، صلاح عبدالله منصور ، طه عبد الفتاح محمد ، غبريال جودة عبد الملك ، محمد حسن على ، ميرفت حسين سليمان ، نيازى مصطفى أحمد لإنتخاب 2 من المرشحين .

وعن شعبة الميكانيكا يتنافس 13 مهندس وهم أحمد عبد المجيد محمد ، تاوضروس لبيب صالح ، ثروت ثابت داود ، حسن عبدالله حسن ، حسين عبد العزيز حسين ، سيد عبد الفتاح حسن ، عبد الرحمن همام تونى ، عبدالله شعبان شرقاوى ، عماد عدلى فهمى ، محمد إسماعيل عبد الحليم ، محمد حسين سعد ، محمود عبد السلام محمد ، هشام هارون عطية لإنتخاب 5 مهندسين .

ويتنافس على شعبة الكهرباء 12 مهندسا وهم أحمد على زين العابدين ، أحمد محمد عبد الحكم ، جمال فاروق محمد ، رائد خلف محمد ، زكريا عبد الحكيم عبد العليم ، عمرو شعبان حسن ، فاضل كامل خفاجى ، محمد حمدى عيسى ، محمد رجب نجيب ، محمد محمد عبد الرازق ، محمد محمود على ، هيثم محمود صديق لإنتخاب 3 مهندسين .

ويتنافس على شعبة الكيمياء ، والنووى والتعدين ، والبترول ، والغزل والنسيج ، 3 مهندسين وهم إيمان رشدى وهبة ،حسام الدين عطفت ، محمود محمد عمر لانتخاب مهندس واحد .