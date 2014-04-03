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إتحاد الصحفيين العرب يدين الأعمال الإرهابية ضد مصر

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إتحاد الصحفيين العرب يدين الأعمال الإرهابية ضد مصر إتحاد الصحفيين العرب يدين الأعمال الإرهابية ضد مصر

أدان الإتحاد العام للصحفيين العرب الأعمال الإرهابية التى ترتكبها الجماعات الإرهابية ضد والشعب المصرى فى الفترة الأخيرة وآخر هذه الأعمال ما إرتكبه الإرهاب الأسود أمس /الاثنين/ أمام جامعة القاهرة بتفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من نطقة أمنية هناك ، مما أسفر عن إستشهاد العميد طارق المرجاوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وإصابة ضباط من بينهم اللواء عبدالرؤوف الصيرفى نائب مدير أمن الجيزة .
> وأكد الاتحاد ـ في بيان أصدره اليوم ـ أن هذه الأعمال الإجرامية لا تستهدف رجال الأمن فقط بل تستهدف إستقرار الشعب المصرى وجهود الدولة الهادفة الي إستكمال خارطة المستقبل وقرب إجراء الإنتخابات الرئاسية والتى تهدف إلى إعادة الحياة الديمقراطية فى مصر وإستعادة إقتصادها عافيته وعودة السياحة إلى مختلف ربوع مصر ومعالمها السياحية.
> وقال أنه علي يقين من قدرة الشعب المصرى على التغلب على كل هذه الأعمال الإجرامية وسيكتب له الإنتصار على هذه العناصر المجرمة وسيعود الإستقرار والأمن والآمان إلى مصر وشعبها الشجاع وستتمكن مصر من قهر هذه الجماعات الإرهابية وستمنعها من تحقيق أهدافها الدنيئة ضد مصر والمصريين.

أ.ش.أ

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