حملة السيسى بالإسكندرية تؤكد وجود تعنت من قبل بعض موظفى الشهر العقارى

أكدت حملة المشير السيسى بالإسكندرية بوجود تعنت من قبل بعض موظفى الشهر العقارى، حيث تم رصد بعض المخالفات فى مكتب شهر عقارى السيوف فقاموا بكتابة رقم إثبات التوقيع غير كامل ولم يتم كتابة الحرف المجاور له كما يجب أن يكون قانونياً.

وفى مكتبى الشهر العقارى بمنطقتى “المنشية وأبو قير” يوجد سوء معاملة من قبل بعض الموظفين للمواطنين، كما أنه يوجد تأخير فى عملية إصدار التوثيقات بسبب مشكلة إنقطاع التيار الكهربى.

وأكد منسق الحملة بمكتب الإسكندرية أن كل الأسباب سالفة الذكر هى السبب حصد عدد 200 توكيل فقط اليوم الخميس ويكون إجمالى عدد التوكيلات حتى الآن منذ بداية فتح باب التوكيلات إلى 9 ألاف و200 توكيل.