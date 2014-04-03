توثيق 1596 توكيلًا للسيسي و25 لصباحي على مدار 4 أيام بمطروح

بلغ إجمالي التوكيلات التي تم توثيقها لمرشحي الرئاسة بمحافظة مطروح على مدار الأربعة أيام الماضية 1621 توكيلًا منهم 1596 توكيلًا للمشير عبد الفتاح السيسي و25 توكيلًا لحمدين صباحي.

وكان إجمالي توكيلات اليوم الأول 111 توكيلًا منهم 106 توكيل «للسيسى» و5 «لحمدين صباحى»، إجمالي توكيلات اليوم الثاني 263 توكيلًا منهم 244 توكيل «للسيسى» و16 «لحمدين صباحى»، إجمالي توكيلات اليوم الثالث 379 توكيلًا منهم 378 توكيل «للسيسى» وواحد «لحمدين صباحى»، إجمالي توكيلات اليوم الرابع 868 توكيلًا منهم 866 توكيل «للسيسى» و3 «لحمدين صباحى».