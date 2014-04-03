محمد عطية : “تكتل الثورة” يقاطع فعاليات 6 إبريل لانشغالنا بجمع توكيلات للسيسي

قال محمد عطية عضو المكتب السياسي التكتل القوى الثورية يعلن عن مقاطعة اى فاعليات تنظمها حركة 6 أبريل فى ذكرى السادسة للحركة ونعلن مقاطعة أي فعاليات التي ستنظمها حركة 6 أبريل لإحياء الذكرى السادسة لتأسيسها، لانشغالنا جمع توكيلات للمرشح الرئاسة، ونعلن رفضنا التام لتنظيم اى مظاهرات ميدانية في ظل الوضع الراهن، ومواجهة قوات الأمن حربا شرسة ضد الإرهاب .

وأكد عطية : يقررالتكتل عدم المشاركة في أي فعالية تنظمها حركة 6 أبريل، وذلك لانشغالنا بجمع توكيلات للمشير عبد الفتاح السيسي، المرشح لرئاسة الجمهورية وأن كل تركيزنا الان هو دعم المشير عبد الفتاح السيسي ليكون رئيسا لمصر .

وأضاف البيان : نطالب الحركة وشباب 6 أبريل أن تراعي الأوضاع الراهنة والحرب الشرسة التي تخوضها الأجهزة الأمنية ضد الإرهابيين، وتبتعد عن تنظيم فعاليات ميدانية لعدم إعطاء فرصة لأنصار “الإرهابية” للاندساس بينهم وإشعال الأوضاع فى الوقت الراهن .