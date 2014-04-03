العليا للانتخابات :أى قاض سيتجاوز خلال العملية الانتخابية سيتعرض للمسائلة

قال المستشار طارق شبل عضو الأمانه العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن مكاتب الشهر العقاري حررت حتى الأن 239 الف توكيل لمرشحي الرئاسة المحتملين حتي الأن ، وأشار شبل إل أنه حتي الان لم يتم تسجيل أي مرشح للانتخابات الرئاسية حتي الأن .

وأضاف شبل فى تصريحات نقتلها فضائية سى بى سى اكسترا ان الفترة المتاحة لجمع تأييدات المرشحين المحتملين كافيه ومناسبة وأن عدم التوزيع الجغرافي للتوكيلات قد يتسبب فى عدم قبول بعض المرشحين مثلما حدث مع اللواء عمر سليمان خلال الانتخابات الماضية .

وأوضح شبل أن اى قاضي سيتجاوز خلال العملية الأنتخابية سوف يتعرض للمسائله القانونية ويتم استبعاده من الاشراف على الانتخابات .