أبوشقه: الوفد أقرب إلى تأييد المشير السيسي والقرار النهائي الأحد المقبل

فال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، إن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد سوف يعقد يوم الأحد المقبل، وذلك بعد دعوة رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى لعقد الاجتماع من أجل تحديد موقف الحزب من مرشحى الرئاسة.

واضاف ابو شقه فى تصريحات صحفية ان الدعوه لعقد الهيئه العليا لحزب الوفد هي فقط من حق رئيس الوفد وفقاً لنص الماده ٢٠ من لائحة الحزب واذا كان هناك توقيعات من٢٠ عضواً لعقد الاجتماع فإنها تسلم لرئيس الحزب لتوجيه الدعوه ومناقشه الموضوع المطلوب مناقشته وهو بحث موقف الوفد من انتخابات الرئاسه بعد اعلان المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه.

واشارالمستشار بهاء الدين ابو شقه ان هناك اتجاها عاما داخل الوفد يؤيده رئيس الوفد وعدد كبير من الاعضاء لتأييد المشير عبد الفتاح السيسي وفتح جميع مقار الوفد والبالغ عددها ٢٠٠ مقر لتكون مقاراً انتخابيه للمرشح الذي سوف تستقر علي تأييده الهيئه العليا في اجتماعها يوم الاحد القادم الساعه الخامسه مساء

واضاف ابو شقه أن الظروف المرضية التى مر بها الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد أدت إلى تأجيل الاجتماع إلا أنه دعا للاجتماع وبالتالى فإن الاجتماع سيعقد يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة ولا صحة لعقده فى موعد آخر.