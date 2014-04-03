الدعوة السلفية بالدقهلية تدشن حملة “أخطار تهدد المجتمع” للرد علي المنحرفين فكريا

عقد مجلس إدارة الدعوة السلفية بالدقهلية، اجتماعه مع مسئولى الدعوة بالمراكز من أجل تدشين حملة “أخطار تهدد المجتمع” والتى أعلنت عنها الدعوة السلفية، وتأتى هذه الحملة للرد على الأفكار المنحرفة التى تُنسب إلى الإسلام زورًا وبهتانًا كدعاوى تكفير المجتمع وجواز قتل رجال الجيش والشرطة “شرعنة العنف” وللرد على الأفكار المنحرفة التى صاحبت الأجواء التى مرت بها بلادنا وترعرعت فى ظل هذه الأجواء الصعبة كالإلحاد ونحوه من الأفكار المنحرفة.

وأكد الشيخ نادر قاسم، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالدقهلية خلال كلمته، خطورة الوضع الراهن وأن الدعوة عليها عبء ثقيل فى إنارة الطريق للشباب المسلم المحب لدينه وإنقاذه من براثن المنحرفين فكريًا الذين يقنعون الشباب بجواز قتل رجال الجيش والشرطة ويشرعنون لهم العنف باسم الجهاد ويكفرون المجتمع والمسلمين الطيبين المحبين لدينهم.

وأشار قاسم إلى أن الدعوة نظمت العديد من الفعاليات فى هذا الإطار ولكن هذه الحملة تأتى للتركيز على هذا الأمر وزيادة حجم هذه الفعاليات لخطورة هذا الأمر على المجتمع وعلى أمن مصر القومى.