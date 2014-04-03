اختاري حجابك من أحدث التصاميم

يحتلّ اختيار الحجاب أهميّة كبيرة في أناقة إطلالة المحجبة، كونه يُكلّل الإطلالة، ويضع اللمسة الأكثر تأثيراً. ولذا، لا مجال للوقوع في الخطأ .

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ووسط الخيارات الكثيرة والمتنوّعة من النقوش والأقشمة والألوان، يغدو الخيار صعباً. لذا، لا بدّ من مراعاة عدد من النصائح، وهي:

-حاولي اختيار ألوان قريبة من لون عينيك. إذا كان لون عينيك فاتحاً، فإن ما يليق بك هو الأسود والرمادي، فيما ينبغي لك اختيار ألوان أفتح، تُسهم في عكس ضوء عينيك، إذا كان لون عينيك فاتحاً.

-عليك الانتباه إلى مدى تناسق الحجاب ولون بشرتك، علماً أنّ اللونين الأبيض والأسود يليق بمعظم قطع الملابس.

-اختاري طريقة سهلة وبسيطة للحجاب، يُمكنك تطبيقها من دون أيّ صعوبة أو إعاقة لحركتك. إن كنت ترتدين قميصاً أو فستاناً ذي قبّة عالية، فتجنّبي وضع الحجاب بشكل منسدل على الكتفين أو حول العنق، لأنه سيُفسد مظهرك.

-احذري من ارتداء أكثر من شيلة على شكل طبقات بهدف التلوين، فالسوق مليء بالنقوش والطبعات التي يُمكنك الاستعانة بها بدلاً من التلوين بالطبقات، واتّجهي إلى الأقمشة الناعمة.

-اختاري حجاباً يكون مغايراً لملابسك تماماً. فإن كانت ملابسك أنيقة جدّاً، يجب أن يكون أسلوب الحجاب وشكله بسيطين.

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