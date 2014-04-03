عقد إنتاج وأغنية جديدة لستار سعد نجم The Voice

أكّدت شركة "يونيفرسال ميوزك مينا" تعاقدها مع ستار سعد الفائز بلقب أحلى صوت في الموسم الثاني من برنامج "The Voice"، الذي فاز أيضاً بعقد إنتاج وتوزيع مع الشركة.

من جانبه قال باتريك بولس، المدير الإداري لمجموعة "يونيفيرسال ميوزك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "ستار موهبة مميزة جدا" ونحن سعداء لضم فنان عراقي إلى مجموعتنا في المنطقة، ونعد محبي ستار في العراق والعالم العربي بعمل فني رائع يجري التحضير له وإطلاقه قريبا" جدا"

بعد نجاح الموسم الأول من برنامج The Voice "أحلى صوت" أعلنت شركة يونيفرسال ميوزك مينا عن شراكتها مع مجموعة أوغاريت الفنية لإطلاق الفائز "ستار سعد" في عالم النجومية والعمل على إنتاج البوم كامل له في خلال السنة الجارية والتحضير للمشاركة بأهم وأضخم المهرجانات الفنية على امتداد المنطقة والعالم.

وصرح السيد يوسف دندش المدير العام لمجموعة أوغاريت أنه يجري التحضير لإطلاق الأغنية الأولى للفائز ويتوقع أن يبدأ بثها على أثير الإذاعات ومحطات التليفزيون كذلك المواقع الرقمية في أواخر شهر أبريل 2014.

و تقوم شركة يونيفرسال بتخصيص جلسات عمل مكثفة للخطة التي ستكون بمثابة إطلاق النجم الجديد في سماء الفن العربي، و سيكون هناك تعاون مع أكبر وألمع نجوم التلحين والشعر الغنائي لإطلاق السنغل الأول ، مصحوبة بحملة إعلامية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المطبوعة وأهم البرامج التليفزيونية.

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