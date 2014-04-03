«أمن الإسكندرية» تنهي أزمة أمناء الشرطة وتفرج عن 3 من المقبوض عليهم‎

أكدت مديرية أمن الاسكندرية، انتهاء أزمة أفراد الشرطة بعد تظاهرهم أمام مكتب مدير أمن الاسكندرية بالأمس، للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة تم القبض عليهم .

وأكد البيان ان اللواء أمين عز الدين ، مدير أمن الاسكندرية ، التقي مع أحمد مصطفى – المنسق العام للنادى العام لأمناء و أفراد الشرطة و ممثلين عن الأندية الفرعية لأمناء و افراد الشرطة بمحافظات ” الأسكندرية و الشرقية والغربية ومطروح واسيوط والبحيرة للتوصل لحل الأزمة .

وتطرق اللقاء لبحث إنهاء أزمة أمناء شرطة الأسكندرية و المحبوسين على ذمة قضية غلق أبواب مديرية أمن الأسكندرية حيث تم التوصل إلى حفظ البلاغ و الأفراج عن زملائهم المحبوسين عقب التعهد بعدم تكرار المخالفة و الأكتفاء بمعاقبة المخطئين إدارياً .

وكان عدد من أمناء وأفراد الشرطة ، قد قاموا بالأمس بغلق أبواب مديرية امن الاسكندرية، وتظاهروا أمام مكتب مدير أمن الاسكندرية ومنعوه من الخروج .