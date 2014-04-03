المحكمة تستمع للشهود فى قضية “تعذيب الضابط” باعتصام رابعة

أكد الشاهد علاء بشندي رئيس مباحث مدينة نصر أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومدير المستشفى الميداني لرابعة، ومساعده، في قضية اتهامهم بتعذيب ضابط بقسم مصر الجديدة ومساعده خلال اعتصام رابعة العدوية، ان من قام بالاتفاق والمفاوضات مع وائل شعيب رئيس حى مدينة نصر نامور القسم العميد مصطفى شحاتة ومضمونها اطلع انقذ الضابط والامين حتى لاتحدث كارثة لوجود ضباط صغيرى السن .

وأضاف بشندي تم الاتصال بشعيب بالذات لانه كان من جماعة الاخوان ورئيس حى مدينة نصر وبطبيعة عملة هو الوحيد الذين نعرف نتكلم معة ولو وجود تواصل معهم وان شعيب كان من ضمن المعتصمين وانكر علمة بتعذيب الضابط والامين واكد المقدم بشندي ان وائل شعيب تقابل مع البلتاجى وحجازى لانهما لديهما صاحب القرار وصاحبا السلطة فى الميدان ولهما حق اطلاق سراح الضابط والامين من عدمة وتفاوض معهما على ذلك وعرفت ذلك بصفتى رئيس مباحث القسم فى تلك الغترة انة كان لدى مصادر كثيرة داخل الميدان وكانوا يبلغونى بكل شئ وقالوا ان من يدير اباعتصام البلتاجى وحجازى وانه فشلت المفاوضة الاولى فى اطلاق سراح الضابط لان بعض المعتصمين راوهما ولم يكن يعلمو باطلاق سراحهما واعادهما مرة اخرى لميدان .

واشار المقدم علاء بشندي انه تم اخلاء سبيلهما فى المرة الثانية بالاتفاق مع وائل شعيب ايضا واخبر المعتصمين ان السيارة التى سوف تاخذ الضابط هى تابعة لاخوان وعلى ذلك تم الافراج .