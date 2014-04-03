أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حملة المشير السيسي تبدأ إجراءات فرز نماذج التأييد

Google+ Print
حملة المشير السيسي تبدأ إجراءات فرز نماذج التأييد حملة المشير السيسي تبدأ إجراءات فرز نماذج التأييد

حملة

بدأت حملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الي انتخابات الرئاسة فى إجراءات فرز نماذج التأييد وفقا لمعايير دقيقة وضعها المستشار القانونى للحملة.
> وأوضحت الحملة ـ في بيان لها اليوم ـ أن هذه المعايير تتضمن ضرورة أن يكون نموذج التأييد أصلا وليس صورة، وأن يتضمن اسم مرشح واحد فقط ، واسماً لمؤيد واحد فقط وأيضا خاتم توثيق الشهر العقاري وأن يتضمن كذلك اسم المواطن المؤيد ومحل إقامته ، والمحافظة التابع لها ورقم بطاقة الرقم القومى للمؤيد وتوقيعه أو بصمة إبهامه.
> وأهابت الحملة بالمواطنين المؤيدين لترشح المشير عبد الفتاح السيسي بمراعاة تلك المعايير عند إبرامهم لهذه التوكيلات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر