بدأت حملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الي انتخابات الرئاسة فى إجراءات فرز نماذج التأييد وفقا لمعايير دقيقة وضعها المستشار القانونى للحملة.
> وأوضحت الحملة ـ في بيان لها اليوم ـ أن هذه المعايير تتضمن ضرورة أن يكون نموذج التأييد أصلا وليس صورة، وأن يتضمن اسم مرشح واحد فقط ، واسماً لمؤيد واحد فقط وأيضا خاتم توثيق الشهر العقاري وأن يتضمن كذلك اسم المواطن المؤيد ومحل إقامته ، والمحافظة التابع لها ورقم بطاقة الرقم القومى للمؤيد وتوقيعه أو بصمة إبهامه.
> وأهابت الحملة بالمواطنين المؤيدين لترشح المشير عبد الفتاح السيسي بمراعاة تلك المعايير عند إبرامهم لهذه التوكيلات.
حملة المشير السيسي تبدأ إجراءات فرز نماذج التأييد
بدأت حملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الي انتخابات الرئاسة فى إجراءات فرز نماذج التأييد وفقا لمعايير دقيقة وضعها المستشار القانونى للحملة.