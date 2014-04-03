حملة المشير السيسي تبدأ إجراءات فرز نماذج التأييد

بدأت حملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الي انتخابات الرئاسة فى إجراءات فرز نماذج التأييد وفقا لمعايير دقيقة وضعها المستشار القانونى للحملة.

> وأوضحت الحملة ـ في بيان لها اليوم ـ أن هذه المعايير تتضمن ضرورة أن يكون نموذج التأييد أصلا وليس صورة، وأن يتضمن اسم مرشح واحد فقط ، واسماً لمؤيد واحد فقط وأيضا خاتم توثيق الشهر العقاري وأن يتضمن كذلك اسم المواطن المؤيد ومحل إقامته ، والمحافظة التابع لها ورقم بطاقة الرقم القومى للمؤيد وتوقيعه أو بصمة إبهامه.

> وأهابت الحملة بالمواطنين المؤيدين لترشح المشير عبد الفتاح السيسي بمراعاة تلك المعايير عند إبرامهم لهذه التوكيلات.