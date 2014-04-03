خلطة البندق تخلّصك من انتفاخ الوجه

كثير منَّا تعود على تناول البندق بالشوكولاتة أو الاستمتاع به ضمن المكسّرات من أجل التسلية، ونحن نشاهد فيلماً أمام التلفزيون أو في جلسة تجمع الأهل والأصدقاء. لكنّ خبراء التجميل يرون غير ذلك، وينصحونك سيدتي باستعمالات أخرى لهذه الحبَّة اللذيذة وزيتها للعناية بجمالك.

زيت البندق يُعتبر من أهمّ الزيوت العطريَّة والمفيدة، إذ يتميَّز برائحته القويَّة جداً والساحرة، وهي في أغلب الأحيان تكون مغرية.

ولا ريب في أنًّ المواد الطبيعيَّة ستبقى الملكة على عرش العناية بالجمال، من دون أيّ منافسة أو حتى خوف من كريم يأخذ مكانها، لأنها أساس التركيبة ومصدر الفوائد ومنجم الأسرار التي تزيد الجمال بطرق طبيعيَّة مفيدة.

"سيدتي نت" الذي يعتني بجمالك دوماً، يقدّم لك البندق، لتعزيز إطلالتك، والتخلص من انتفاخ الوجه وإعادة نضارة بشرتك الجافة.

للقضاء على انتفاخ الوجه

نصف ثمرة خيارٍ مُقطعة مع قشرها.

3 ملاعق صغيرة من البندق.

ملعقة من الماء المقطر.

طريقة التحضير:

قومي بوضع جميع المكونات في الخلاط حتى تصبح مزيجاً سلساً، وصبِّي الخليط من خلال منخلٍ شبكيٍ لإزالة كافة المواد الصلبة. ثم صبي الخليط في زجاجه معقمة، وخزِّنيه في الثلاجة ليظلّ معكِ لعدة أسابيع.

يوضع هذا المستحضر على البشرة باستخدام قطنةٍ صغيرةٍ. فإذا كنتِ تعانين من انتفاخ العينين، ضعي شريحتين من الخيار عليهما لعدَّة دقائق، فهي طريقةٌ كلاسيكيَّةٌ وسهلةٌ للتخلص من هذه المشكلة.

ماسك البندق لنضارة البشرة:

المقادير:

4 ملاعق صغيرة من زيت البندق.

ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

- أوّلاً، احرصي على رجّ عبوة زيت البندق جيّداً قبل الاستخدام؛ لأنَّه من الزيوت التقيلة.

- ثانياً: اخلطي العسل مع زيت البندق حتى يصبح مزيجاً سلساً.

- قومي بفرد القناع على بشرتك، واتركيه لمدَّة تتراوح ما بين 20 و30 دقيقة. واحرصي على ألا تتجاهلي منطقة الرقبة. وبعد استخدام القناع، سوف تلاحظين أنَّ بشرتك أصبحت نضرة جداً ورطبة.

لوشن البندق يغذّي البشرة، ويجعلها نضرة، ويمكن استخدامه على أي منطقة من الجسم.

لوشن البندق للبشرة الجافة

المقادير:

3 نقاط من زيت البندق.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

الطريقة:

- اخلطي المكونات مع بعضها، وادهني بها جسمك كاملاً.

- اللوشن ينعِّم ويغذِّي البشرة، ويشدّ الجلد أيضاً، ويمكن أن تضعيه على بشرة الوجه، إذا كانت جافة أو شديدة الجفاف. أما إذا كانت البشرة دهنيَّة فلا ينصح باستخدامه.

تابعي هنا: