بالصور .. اعلام الوادى الجديد يتظم ندوة عن “دور الإعلام في نشر الوعي السياسي”

نظم مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ندوة عن دور الاعلام فى نشر الوعى السياسى وذلك بمقر منطقة التامينات الاجتماعية بالخارجة وشارك فيها موظفو المديرية وتحدث فيها محمد حسين مقدم البرامج باذاعة الوادى الجديد والذى اوضح من خلال حديثه دور الاعلام فى نشر الوعى بين المواطنين وتبصيرهم بمختلف القضايا المطروحة وتنوير المسئولين بقضايا ومشكلات المواطنين.

واكد على ان الاعلام له دور هام كحلقة وصل بين المواطن والمسئول كما اشار الى دور الاعلام فى تثقيف المواطن وتعريفه بدوره فى المجتمع وايضا حقوقه وواجباته ومن جانب اخر اكد منصور سعيد مدير مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد على اهمية الالتزام بالحيادية والشفافية اثناء التناول الاعلامى للقضايا.

واكد على أهمية الالتزام بميثاق الشرف الاعلامى وعدم استغلال الاحداث فى اثارة الفتن وزعزعة الاستقرار ، كما اكد المشاركين على ضرورة وضع ضوابط وقوانين للقنوات التى تخالف اخلاقيات العمل الاعلامى.